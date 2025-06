Mercato Juve Gasperini rivuole il suo pupillo alla Roma | in passato era un obiettivo anche dei bianconeri Due ostacoli per portarlo nella Capitale ecco gli aggiornamenti

Il mercato si infiamma con il ritorno di Gian Piero Gasperini alla carica di desiderio per portare uno dei suoi pupilli alla Roma, dopo averlo già corteggiato in passato. La sfida tra i giallorossi e i bianconeri si fa più avvincente, con la Capitale pronta a investire su un mix di giovani talenti e giocatori d’esperienza. Ma quali sono i principali ostacoli sulla strada? Scopriamolo insieme.

Mercato Juve, Gasperini vuole portare il suo pupillo alla Roma, con il giocatore che in passato era stato accostato anche ai bianconeri. Due ostacoli. La nuova Roma prende forma e, parallelamente alla ricerca di giovani talenti, valuta un colpo d’esperienza per rinforzare la spina dorsale della squadra. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il nome che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di Franck Kessié, roccioso centrocampista ivoriano attualmente in forza all’Al-Ahli, in Arabia Saudita. Un’idea affascinante, spinta soprattutto dalla nuova coppia al comando dell’area tecnica giallorossa: l’allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Gasperini rivuole il suo pupillo alla Roma: in passato era un obiettivo anche dei bianconeri. Due ostacoli per portarlo nella Capitale, ecco gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: roma - juve - gasperini - pupillo

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Un pupillo di Gasperini per dare forza alla mediana. Franck Kessie è nel mirino della Roma. Per chiudere l'operazione è necessaria però una scelta netta da parte del giocatore. L'ivoriano percepisce in Arabia 12 milioni a stagione. Il ritorno in Serie A deve ess Vai su Facebook

Buongiorno giallorossi: ecco le prime pagine di oggi dei quotidiani sportivi ? #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Roma, un pupillo di Gasperini come primo colpo: Kessie può tornare in Italia; Mercato Roma, Gasperini spinge per il pupillo Gosens; Roma sogna Gasperini: rivoluzione tattica in arrivo?.

Gasperini fa piangere Tudor: gli scippa il pupillo per 30 milioni di euro - Il tecnico di Grugliasco, ufficializzato giusto qualche giorno fa come nuovo tecnico della Roma, è già molto attivo sul mercato: che colpo! Riporta calcionow.it

Gasperini alla Juve con il suo pupillo, Roma beffata - Tanti sono ancora i nodi da sciogliere sul prossimo futuro, in particolare in casa bianconera dove ... Scrive diregiovani.it