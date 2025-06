mercato in anfiteatro i banchi artigiani di cna

In piazza Anfiteatro si respira l’atmosfera vibrante del mercato artigianale “Mestieri in Piazza”, un’occasione unica per scoprire il talento locale e valorizzare l’artigianato di qualità. Fino a domani, una ventina di espositori offriranno creazioni uniche, tra design, arte e tradizione, disponibili dalle 9 alle 23. Tra i vari banchi, sarà possibile trovare creazioni con dettagli sorprendenti, che raccontano storie di passione e maestria.

E’ in corso in questi giorni in piazza Anfiteatro il mercato artigianale “ Mestieri in Piazza “ organizzato dalla Cna in collaborazione con Piazza in Arte di Nadia Moriconi. Fino a domani una ventina di espositori con prodotti artigianali di qualità saranno per l’intera giornata, con orario 9-23, a disposizione per cittadini e turisti in una delle piazze più belle del nostro centro storico. Fra i vari banchi sarà possibile trovare creazioni con lavorazione all’uncinetto, quadretti su legno, fotografie incorniciate riguardanti scorci della lucchesia, bigiotteria in metallo e con fiori essiccati inglobati nella resina. 🔗 Leggi su Lanazione.it