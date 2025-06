Mercato immobiliare a Chieti | aumentano le compravendite in centro e le locazioni universitarie

il mercato immobiliare a Chieti sta vivendo un momento di grande fermento, con un crescente impulso nelle compravendite in centro e nelle locazioni universitarie. L’Abruzzo si conferma così come una delle regioni più vivaci del centro-sud nel settore, attirando investimenti e nuove opportunità . Questo dinamismo si traduce in un panorama ricco di possibilità per chi desidera acquistare o affittare, rendendo Chieti una meta strategica per investimenti immobiliari e non solo.

L’Abruzzo si conferma una delle regioni più dinamiche del centro-sud sul fronte immobiliare. In un contesto in cui crescono le compravendite e si consolida la domanda anche nei piccoli centri, si registra un rinnovato fermento legato soprattutto al segmento delle seconde case e all’interesse di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: immobiliare - compravendite - centro - mercato

Mercato immobiliare 2025: compravendite in crescita dello 0,8% secondo Fimaa-Confcommercio - Il mercato immobiliare italiano si prepara a sorprendere anche nel 2025, con una crescita dello 0,8% delle compravendite, che raggiungeranno 725mila unità .

Mercato immobiliare Torino, cresce la prima periferia riqualificata, frenano centro e collina. Risalgono (di poco) compravendite e mutui Vai su X

In Abruzzo il Mercato immobiliare sta vivendo una fase di rilancio con Pescara e provincia che guidano la ripresa. Compravendite in crescita, domanda sostenuta anche nei piccoli borghi dell’entroterra, interesse per le seconde case e fascino del turismo slow. Vai su Facebook

Mercato immobiliare stabile nel terzo trimestre. In un anno aumentate le compravendite nei piccoli centri - Istat: «La variazione percentuale calcolata sul dato destagionalizzato è pari a +1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione su base annua calcolata sul dato grezzo è di - Si legge su msn.com

Istat, mercato immobiliare stabile nel terzo trimestre (2) - 630 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo onerosoi per unità immobiliari. Scrive ansa.it