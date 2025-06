Mercato auto Europa prove di ripresa A maggio vendite in aumento dell’1,9%

Il mercato auto europeo mostra segnali di ripresa incoraggianti: a maggio, le immatricolazioni sono aumentate dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un passo avanti dopo un aprile difficile. In attesa di tendenze più solide, i primi cinque mesi del 2025 si confermano praticamente stabili con un lieve incremento dello 0,1%. Tra le nazioni, la Spagna emerge come protagonista. Scopriamo insieme cosa rende questa tendenza così significativa per il settore automobilistico.

Segnali di timida ripresa per il mercato europeo dell’ auto: dopo la flessione dello scorso aprile, a maggio le immatricolazioni nell’area Ue+Efta+Uk sono state pari a 1.113.194, ovvero l’1,9% in più rispetto al maggio 2024. Sicché il computo dei primi cinque mesi del 2025 è in linea con quello del primo pentamestre 2024, a quota 5.572.458 vetture targate, pari al +0,1%. Tra i mercati continentali più importanti, è la Spagna a registrare le migliori performance, con un +18,6%. Modesta la crescita della Germania, che fa segnare un +1,2%; mentre la Francia flette del 12,3%. Quasi invariata l’ Italia con un +0,1%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, prove di ripresa. A maggio vendite in aumento dell’1,9%

