Il mercato automobilistico europeo registra un lieve aumento a maggio, con un incremento dello 0,1% nei primi cinque mesi del 2025. Secondo i dati di Acea, le vendite nel mese sono cresciute dell'1,9%, confermando una fase di stabilità e fiducia tra i consumatori. Questo trend positivo riflette un settore in evoluzione, pronto ad affrontare nuove sfide e opportunità nel prossimo futuro. In un contesto dinamico come quello attuale, il mercato auto europeo si prepara a sorprendere ancora.

Mercato auto in lieve aumento in Europa, stabile nei primi cinque mesi dell'anno. Secondo i dati di Acea, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, a maggio nei Paesi dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono stati venduti 1.113.194 veicoli, l'1,9% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, quando furono vendute 1.092.323 auto. Nei primi cinque mesi del 2025, le auto vendute sono state 5.572.458, lo 0,1% in più rispetto alle 5.567.714 dello stesso periodo dell'anno scorso. Sullo stesso mercato sono state 168.839 le auto vendute da Stellantis a maggio, il 3% in meno rispetto allo stesso mese del 2024, quando furono vendute dal gruppo 174. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato auto Europa in lieve aumento, +1,9% a maggio

