Mercato Ancona la parola alla difesa | il pacchetto arretrato si rinforza con l' arrivo di Luca Sparandeo

Il mercato di Ancona si anima, e la parola d’ordine è sicurezza: il pacchetto arretrato si rafforza con Luca Sparandeo, giovane difensore centrale cresciuto a Benevento. Con 180 cm di grinta e talento, il classe 1999 porta freschezza e solidità alla difesa dorica, pronta ad affrontare la stagione con rinnovata determinazione. L’arrivo di Sparandeo rappresenta un passo deciso verso una squadra più compatta e competitiva.

ANCONA – Il reparto arretrato dell'Ancona si potenzia con l’arrivo di Luca Sparandeo, difensore centrale campano. Il classe 1999, 180 centimetri di altezza, è nato a Benevento dove è anche cresciuto calcisticamente, club con il quale ha fatto il suo esordio nella massima serie (nel match. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mercato Ancona, la parola alla difesa: il pacchetto arretrato si rinforza con l'arrivo di Luca Sparandeo

In questa notizia si parla di: ancona - arretrato - arrivo - luca

Ancona, liste d?attesa, la sfida di Ast e Torrette: «Assunzioni in arrivo per abbatterle» - A Ancona, le liste d’attesa e i tempi di attesa per le cure rappresentano una sfida critica, ma nuove assunzioni previste dall’AST mirano a ridurle.

Mercato Ancona, la parola alla difesa: il pacchetto arretrato si rinforza con l'arrivo di Luca Sparandeo; L’Ancona ora punta sull’attaccante Kouko; Mercato degli under in subbuglio, quattro giovani alla Recanatese. Tutte le operazioni dalla D alla 3a categoria.

Luca Battistini verso l'Ancona: trattativa in dirittura d'arrivo - Il Resto del Carlino - Luca Battistini verso l'Ancona: trattativa in dirittura d'arrivo Il centravanti del Desenzano, Luca Battistini, è vicino all'Ancona. Da ilrestodelcarlino.it

Ssc Ancona: Luca Battistini ufficializzato, attesa per Antonio Varriale - Il Resto del Carlino - Ecco il centravanti: il Resto del Carlino lo aveva anticipato nei giorni scorsi, la Ssc Ancona ha addirittura abbreviato i tempi, ufficializzando ieri l’arrivo in biancorosso di Luca Battistini ... Riporta ilrestodelcarlino.it