Mengo Music Fest 2025 | il festival compie 21 anni!

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il Mengò Music Fest 2025 celebra i suoi 21 anni con una line-up eccezionale, oltre 50 artisti tra live e DJ set, e ingressi gratuiti per tutti gli amanti della musica. Dal 8 al 13 luglio nel suggestivo Parco Il Prato di Arezzo, l’evento promette serate speciali, omaggi e grandi emozioni. La magia è alle porte: non perdere l’occasione di far parte di questa festa musicale senza precedenti!

? Arezzo, Parco Il Prato? 8–13 luglio 2025? Oltre 50 artisti tra live e dj set?? Ingressi gratuiti e serate speciali Torna il festival che da oltre 20 anni anima l’estate toscana con una line-up ricca, trasversale e di altissimo livello. Si parte l’8 luglio con una serata omaggio a Paolo Benvegnù, con ospiti come Ermal Meta, Irene Grandi, Piero Pelù, Tosca e Dente, e si chiude il 13 luglio con PUPO e i suoi 50 anni di carriera. In mezzo: Afterhours, Fast Animals and Slow Kids, Giorgio Poi, Lucio Corsi, Joan Thiele, Boss Doms, Samuel dj set, e tantissimi altri! Un festival gratuito e inclusivo, sostenuto da Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, con Oxfam Italia come Charity Partner. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Mengo/Music Fest 2025: il festival compie 21 anni!

Manca sempre meno a Arezzo • Men/Go Music Fest. Si tratta del festival che da 21 anni anima l’estate ad Arezzo. Diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia, andrà in scena a Parco il Prato dall’8 al 13 luglio. Vai su Facebook

