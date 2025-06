Meloni | Spese necessarie e sostenibili

La premier Meloni, all'Aja, evidenzia l'importanza del vertice Nato, sottolineando come le spese approvate siano indispensabili e sostenibili per rafforzare difesa e sicurezza, senza compromettere le priorità italiane. Con fermezza, assicura che nessun euro sarà tolto dagli impegni del governo e dei cittadini, confermando il pieno sostegno all'Ucraina. E su Gaza, la situazione è...

15.25 Il vertice Nato è stato "importante per gli impegni che vengono assunti,impegni significativi e sostenibili". Così la premier Meloni all'Aja, sottolineando che quelle approvate sono "spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza".E "non toglieremo nemmeno un euro dalle priorità del governo e dei cittadini italiani". Poi evidenzia il "pieno sostegno" confermato nel summit all'Ucraina. E su Gaza: "Situazione è insostenibile". "A Trump ho detto di usare per Kiev e Gaza la stessa determinazione usata su Iran". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

