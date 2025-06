Meloni | Vertice Nato importante per impegni assunti

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza del recente vertice NATO, evidenziando gli impegni significativi e sostenibili presi per rafforzare la difesa e la sicurezza dell’Italia. Con fermezza, ha assicurato che nessuna priorità sarà sacrificata e che il Governo continuerà a investire nelle esigenze dei cittadini. La determinazione di Meloni nel mantenere un equilibrio tra impegno internazionale e benessere nazionale si conferma come pilastro della sua leadership. Al presidente...

Quello della Nato è stato «un vertice importante per gli impegni che vengono assunti, impegni significativi e sostenibili». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'Aja, spiegando che quelle approvate sono «spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza». «Non toglieremo nemmeno un euro dalle priorità del governo e dei cittadini italiani», ha aggiunto.

