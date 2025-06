Meloni usare determinazione su Iran anche per Kiev e Gaza

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza di adottare la stessa determinazione dimostrata sulla questione Iran anche per Ucraina e Gaza, dove la situazione è ormai insostenibile. In un contesto internazionale complesso, la leader italiana richiama l'attenzione sull'urgenza di azioni decise per garantire stabilità e pace, affinché il mondo possa affrontare con fermezza sfide così cruciali. La vera forza sta nella coerenza delle nostre scelte.

Al presidente Donald Trump e al summit ho detto che "la stessa determinazione" usata sulla guerra tra Israele e Iran "va usata anche per due altri cessate il fuoco, per l' Ucraina e per Gaza. A Gaza la situazione è insostenibile". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice della Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, usare determinazione su Iran anche per Kiev e Gaza

"Salutiamo con soddisfazione l'avvio di un cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran, è un tema sul quale bisogna continuare a lavorare.