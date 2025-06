Meloni | Spesa militare necessaria ma nemmeno un euro verrà tolto alle priorità degli italiani

Meloni sottolinea che la nuova spesa militare è fondamentale per rafforzare la difesa nazionale, ma rassicura gli italiani: nessun euro verrà tolto alle loro priorità. Dopo il vertice Nato, la premier insiste sull’importanza di investimenti strategici per la sicurezza senza compromettere il benessere quotidiano dei cittadini. Un impegno chiaro, volto a un futuro più sicuro e stabile per tutti.

La presidente del Consiglio conclude il vertice Nato spiegando ai cronisti che le spese decise per i prossimi dieci anni saranno "necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza".

Premier Meloni in Albania. Sale la spesa per la difesa - La Premier Meloni, in visita ad Albania, discute l'aumento della spesa per la difesa mentre i leader europei analizzano gli sviluppi del vertice tra Russia e Ucraina e pianificano con Trump.

Il governo, in attesa del vertice delle prossime ore tra Meloni r il segretario della Nato Rutte, prevede la crescita della spesa militare fino al 5%del Pil: 68 miliardi all'anno in più. Il Ponte sullo stretto, per far contento Salvini, verrebbe considerato un'opera strateg

Nato, Meloni: ok al 5% per la spesa di difesa. Nel 2026 no allo scostamento di bilancio - Il governo italiano ha fatto i suoi calcoli e non chiederà all’Ue di usare le clausola di salvaguardia messa a disposizione ... Segnala italiaoggi.it