Meloni | Per me un errore difesa europea parallela a Nato

Certo, si potrebbe considerare una maggiore integrazione, ma bisogna evitare duplicazioni e tensioni che potrebbero minare l’efficacia delle alleanze esistenti. Meloni sottolinea come la collaborazione tra nazioni sia fondamentale, e creare una difesa parallela rischierebbe di complicare un sistema già strutturato e affidabile come la NATO. In questa delicata fase geopolitica, mantenere unita e rafforzare il sistema attuale è la scelta più saggia e strategica.

ROMA – In merito alla questione della difesa europea sollevato dal Pd, va ricordato che "il sistema di difesa occidentale è basato sulla Nato ma non c'è un esercito della Nato", ci sono eserciti nazionali che collaborano e io "penso sarebbe un errore costruire una difesa europea parallela". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, replicando in Senato dopo le comunicazioni in vista del prossimo consiglio Ue. "Certo, si potrebbe cooperare molto di più e su questo sono d'accordo", ha aggiunto.

