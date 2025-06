Meloni ' non useremo la clausola di salvaguardia nel 2026'

Giorgia Meloni annuncia con fermezza che nel 2026 l’Italia non utilizzerà la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità per le spese militari. Un’affermazione che riflette fiducia nella sostenibilità dei costi e nel rafforzamento della difesa nazionale. Questa decisione sottolinea l’impegno del nostro Paese a mantenere un equilibrio finanziario, assicurando che la priorità sia sempre la tutela degli interessi e della sicurezza globale.

"Non riteniamo di usare la clausola di salvaguardia " del Patto di Stabilità nel 2026 per le spese della difesa. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice della Nato. "I costi sono sostenibili", ha spiegato Meloni.

Vertice Nato, Meloni: accordo «sostenibile» per l'Italia, per il 2026 nessuno scostamento di bilancio. Sì all'ipotesi dazi Usa al 10% - Non servirà l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il primo anno, «per quelli a venire valuteremo»