Meloni martedì | Spese militari al 2% del pil deciso da Conte Meloni mercoledì | Impegno preso nel 2014 e seguito dai successivi governi

Giorgia Meloni si confronta con il passato e il presente della politica militare italiana, riaffermando l’impegno preso nel 2014 di destinare il 2% del PIL alle spese militari. In un clima di tensioni e dibattiti parlamentari, la premier sottolinea la coerenza delle scelte di governo in vista dei più importanti vertici internazionali. La questione, tra lessico e sostanza, continua a dividere le forze politiche e a plasmare il futuro della nostra difesa.

Questione di lessico, ma anche di sostanza. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del vertice Nato e del successivo Consiglio europeo, per due giorni in Parlamento – prima alla Camera, due giorni fa e ieri in Senato – ha polemizzato con il Movimento 5 Stelle e con Giuseppe Conte. L’oggetto del contendere è stato l’aumento delle spese militari. Quello sancito, oggi, nel vertice Nato dell’Aja e quello passato. Il presidente Meloni fa due affermazioni per dimostrare le contraddizioni del Movimento 5 Stelle e del suo Leader. Alla Camera dei Deputati ha detto: “il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato l’impegno a portare le spese di difesa al 2%”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it