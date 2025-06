Meloni | La Spagna ha firmato come noi

Al termine del vertice NATO, la premier Meloni sottolinea con fierezza che l'Italia ha scelto di aderire agli stessi impegni della Spagna, firmando un documento comune. Un gesto di solidarietà e coesione internazionale che rafforza la nostra posizione nel panorama globale. In un clima di unità , Meloni respinge le polemiche delle opposizioni, ribadendo che l’Italia si muove compatta e determinata verso obiettivi condivisi.

16.50 "L'Italia ha fatto come la Spagna perchĂ© la Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento che abbiamo firmato noi".Così la premier Meloni in un punto stampa al termine del vertice Nato rispondendo ad una domanda sulla presunta deroga concessa alla Spagna sui nuovi impegni di spesa per la difesa e sulle accuse delle opposizioni. "Non mi pare di aver sentito nell'intervento di questa mattina in assemblea dei toni polemici o dei distinguo", aggiunge. "In 32 abbiamo fatto la stessa cosa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

