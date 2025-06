Meloni in Senato spinge sulla difesa | Se vuoi la pace prepara la guerra

In un quadro internazionale in rapido fermento, Meloni al Senato si impegna a difendere la linea dura, riaffermando che "se vuoi la pace, prepara la guerra". La sua strategia si scontra con un dibattito parlamentare ormai obsoleto, mentre sul palcoscenico globale si susseguono eventi cruciali. In un mondo in costante mutamento, l’Italia si trova a dover rincorrere i tempi, sperando che le sue decisioni siano all’altezza della sfida.

Lo scenario internazionale cambia con la velocità della luce, il dibattito in Parlamento non tiene il ritmo. Il passaggio al Senato si basa sulla relazione svolta dalla premier a Montecitorio lunedì: è obsoleta. Nel frattempo è successo di tutto. Giorgia cerca di adeguarsi ai tempi nella replica, citando la " tregua bilaterale tra Israele e Iran " ma non ne sa molto di più di chiunque legga i siti. All’ora di pranzo può solo augurarsi che regga agli ultimi missili che le parti si stanno lanciando mentre lei parla. Per il resto il ritornello è identico, unica novità la scelta di puntare sul latinorum per spiegare l’aumento delle spese per la difesa: "Si vis pacem, para bellum", se vuoi la pace, prepara la guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni in Senato spinge sulla difesa: "Se vuoi la pace, prepara la guerra"

