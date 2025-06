Meloni e Trump primo faccia a faccia dopo la tregua in Iran | scene dal vertice Nato

Nel cuore del vertice Nato all’Aja, Meloni e Trump si sono incontrati per la prima volta dopo la tregua tra Iran e Israele. L’occasione, catturata dai flash dei fotografi, ha visto i due leader seduti fianco a fianco, scambiarsi parole e strategie sui temi più caldi. Un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, lasciando presagire sviluppi importanti per la stabilità globale. È solo l’inizio di un dialogo destinato a influenzare il futuro geopolitico.

Martedì sera in Olanda c’è stato il primo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump dopo la tregua strappata dal presidente americano tra Iran e Israele. Il lungo colloquio tra la premier italiana e Trump è stato documentato dai fotografi durante la cena dei leader Nato all’AJA. Giorgia e Donald erano seduti fianco a fianco. Meloni e Trump, secondo quanto viene riferito, hanno avuto modo di discutere dei principali dossier internazionali. E proprio il Medio Oriente è stato uno dei principali temi trattati. Meloni e Trump a colloquio sui principali dossier internazionali. Il colloquio è avvenuto nel corso della cena di gala che il Re e la Regina del Regno dei Paesi Bassi hanno ospitato una cena in onore dei Capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni e Trump, primo faccia a faccia dopo la tregua in Iran: scene dal vertice Nato

