Meloni dice che l'aumento delle spese militari al 5% è sostenibile ma non spiega dove prenderà i soldi

L'annuncio di Meloni sull'aumento delle spese militari al 5% suscita entusiasmo ma anche molte domande. La premier assicura che questa mossa è "necessaria e sostenibile" senza toccare altre priorità , ma resta il mistero sui fondi: dove troveranno le risorse per finanziare questa strategia? Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri nazionali e internazionali. Continua a leggere

Al vertice Nato i Paesi alleati hanno trovato l'intesa attorno all'aumento al 5% delle spese militari, obiettivo richiesto con forza dagli Stati Uniti. Per Meloni è impegno "necessario e sostenibile" per l'Italia. La premier ha assicurato che "neanche un euro" verrà tolto "dalle altre priorità del governo", ma non ha spiegato dove verranno reperite le ingenti risorse da investire in difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it