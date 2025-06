Meloni | a Trump ho detto serve cessate fuoco anche in Ucraina e Gaza

Meloni si rivolge a Trump: “Serve un cessate il fuoco anche in Ucraina e Gaza”. Durante l’assemblea all’Aia, la premier italiana ha sottolineato l’importanza di continuare gli sforzi diplomatici per raggiungere accordi fondamentali, tra cui il nucleare iraniano. La sua richiesta ribadisce la necessità di un impegno globale per fermare le guerre e favorire la pace, perché solo attraverso il dialogo si può costruire un futuro stabile per tutti.

L'Aia, 25 giu. (askanews) – "Salutiamo con soddisfazione l'avvio di un cessate il fuoco nella crisi tra Israele e Iran, è un tema sul quale bisogna continuare a lavorare. Come sapete il nostro obiettivo è arrivare a delle negoziazioni, un accordo sul nucleare iraniano tra Iran e Stati Uniti, ne ho parlato ieri col presidente degli Stati Uniti Donald Trump al quale ho detto e l'ho ribadito oggi nel mio intervento nell'assemblea plenaria che serve la stessa determinazione per raggiungere altri due importanti cessate il fuoco: in Ucraina, dove la Russia sembra non voler fare passi in avanti, tutt'altro, e a Gaza dove, come ho detto più volte, la situazione è insostenibile".

«L'arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo» - Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.

Poche ore dopo l'annuncio di Donald Trump sul cessate il fuoco, Israele ha accusato l'Iran di aver violato la tregua e ha fatto sapere che avrebbe risposto in maniera durissima. A quel punto il presidente statunitense si è infuriato, ha detto che Israele e Iran no

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto "non contento" per le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Iran. Parlando con i giornalisti prima di decollare per L'Aja, dove parteciperà al summit della Nato, il capo della Casa

