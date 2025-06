Melicucco – 2° edizione dell’Infiorata nella festa del Corpus Domini

A Melicucco, nella suggestiva cornice della festa del Corpus Domini, si è appena svolta l’evento più atteso dell’anno: l’Infiorata, un tripudio di colori e arte floreale che trasforma le strade in un capolavoro. Questa tradizione, radicata nel cuore della comunità, unisce fede, creatività e comunità in un abbraccio gioioso. Scopriamo insieme come questa manifestazione rende Melicucco un esempio unico di spiritualità e bellezza condivisa.

Melicucco – Presso la cittadina di Melicucco RC, come in tutte le cittadine a vocazione cattolica si è svolta la Solenne processione del Corpus Domini. Con il vostro permesso la vorrei definire una delle più belle ricorrenze del mondo cattolico. Una festa che coinvolge la Chiesa, come istituzione e come parrocchia, una festa che coinvolge i ragazzi che pochi giorni addietro si son fatti la Prima Comunione, e quindi si uniscono alla processione, rispetto ad oggi, in un tempo non molto remoto era molto ma molto partecipata, quasi tutti i balconi erano addobbati in festa con lenzuola e coperte di ottima fattura con ricami fatti a mano dalle fanciulle del paese, oggi molto di meno, colpa delle case ormai disabitate e della mancanza di fanciulle con il telaio, ormai lontane delle nostra tradizioni popolari e religiose, purtroppo sono rimaste in poche, forse sono rare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it