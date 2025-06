Meldola incubo alle Poste Rapina ’solitaria’ in serata

Un normale pomeriggio a Meldola si è trasformato in un incubo quando, all’imbrunire, un uomo armato ha fatto irruzione alle poste di via Trieste. Con un gesto deciso, ha annunciato il suo intento, lasciando tutti sotto shock. La scena, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulla sua identità e motivazioni. La tranquilla cittadina si chiede: cosa si cela dietro questa insolita rapina solitaria?

Si è avvicinato alle Poste di via Trieste, a Meldola, quando il sole declinava sul paese del Bidente. Il calore accende l’aria, in giro non c’è praticamente nessuno. Entra nell’ufficio all’incirca alle 18, ma non per spedire una raccomandata o ritirare soldi da un libretto, oppure rinfrescarsi con l’aria condizionata. L’uomo - che secondo i testimoni è di origine straniera - ha in tasca una pistola. Nessuno, per ora, sa se fosse vera oppure un giocattolo, modificato per incutere più terrore. Vera o falsa l’arma (sembra una scacciacani), ma non c’è nessun dubbio sulla rapina: è tutto reale. E a certificarlo è il passamontagna che il rapinatore indossa nel momento in cui si presenta davanti ai dipendenti delle Poste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it