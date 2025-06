Mediolanum Padel Cup domani in campo i top player mondiali | Cassetta guida gli azzurri

Domani al Country Time Club di Mondello si accenderà la scena internazionale del padel con la Mediolanum Padel Cup, un evento che promette emozioni da brivido. Tra i protagonisti, la guida degli azzurri Cassetta e i top player mondiali come Alex "Captain America" Ruiz e Maxi Sanchez, pronti a sfidarsi in un torneo ricco di adrenalina e talento. L’atmosfera è pronta a esplodere: vi aspettiamo per vivere insieme questa grande festa dello sport.

