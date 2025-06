Mediobanca la Bce approva l' acquisizione da parte di Mps

In un panorama finanziario in rapido mutamento, le ultime notizie segnalano un'importante svolta: Mediobanca si prepara a rafforzarsi grazie all'approvazione della BCE per l'acquisizione da parte di MPS. L'Eurotower dà il via libera, mentre Vittoria Assicurazioni cede la sua quota in Mediobanca, segnando una nuova fase di consolidamento e opportunità nel settore. Questo scenario apre interessanti prospettive per gli investitori e gli stakeholder.

L'Eurototwer ha autorizzato il gruppo di Siena ad acquisire una partecipazione della banca d'affari milanese. Vittoria Assicurazioni ha ceduto l'intera partecipazione in Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mediobanca, la Bce approva l'acquisizione da parte di Mps

Banca MPS, ok dall'IVASS su Ops Mediobanca: autorizzata acquisizione indiretta della quota in Generali - Banca MPS ha ottenuto l'ok dall'IVASS su operazioni con Mediobanca e l'autorizzazione per l'acquisizione indiretta di quote in Generali.

