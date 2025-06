Medio Oriente tregua su filo del rasoio Incognita sui siti nucleari colpiti

Tensione e speranze si intrecciano nel cuore del Medio Oriente, dove una fragile tregua tra Israele e Iran potrebbe cambiare le sorti della regione. Mentre l’incognita sui siti nucleari colpiti alimenta incertezza e preoccupazione, il gradimento per Netanyahu vola nei sondaggi, riflettendo un’onda di cambiamento e attese. Serve attenzione e diplomazia per trasformare questa crisi in un passo verso la stabilità . Il futuro resta tutto da scrivere.

Sembra reggere la tregua fra Israele e Iran, ma rimane l'incognita sui siti nucleari colpiti. Intanto vola nei sondaggi il gradimento di Netanyahu. Servizio di Marco Burini.

