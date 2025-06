Medio Oriente Terzi | Israele compie legittima difesa siamo sulla buona strada

Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente mostrano una regione in fermento, con Israele che si difende legittimamente e si sta muovendo sulla strada della sicurezza. Mentre il cessate il fuoco tra Israele e Iran porta speranza di un allentamento dei conflitti, le incognite permangono, specialmente riguardo alle tensioni interne iraniane e alle possibili evoluzioni future. La stabilità rimane fragile, e il mondo osserva con attenzione…

I conflitti in corso in Medio Oriente stanno facendo registrare rapide evoluzioni. La guerra fra Israele e Iran al momento è giunta al cessate il fuoco anche se non mancano accuse e smentite fra una parte e l’altra. Ci sono molteplici incognite sui prossimi sviluppi, a cominciare da quello che accadrĂ all’Iran, dove è possibile che emergano problemi interni all’attuale regime mentre la resistenza sta continuando a spingere all’interno del Paese. Prosegue, intanto, il dramma della Palestina, con la tragedia di Gaza che resta particolarmente complicata. Gli interrogativi sono parecchi: abbiamo chiesto un parere al senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, giĂ Ministro degli Esteri, presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Medio Oriente, Terzi: “Israele compie legittima difesa, siamo sulla buona strada”

In questa notizia si parla di: medio - oriente - israele - terzi

La diplomazia di Trump in Medio Oriente fa innervosire Israele - La diplomazia di Trump in Medio Oriente sta creando tensioni con Israele. La Casa Bianca avvia trattative con Hamas per liberare un ostaggio americano e sigla accordi nel Golfo senza consultare Tel Aviv.

Attenzione massima agli istituti legati agli Usa e a Israele: l’allarme terrorismo dopo l’escalation in Medio Oriente Vai su Facebook

Translate postDalla prima pagina de @ilriformista, "Dal Mondo, con Israele" un Manifesto per ribadire la vicinanza al popolo e allo Stato di Israele, a cui hanno giĂ aderito nomi di grande rilievo nel panorama - politico, culturale, della societĂ civile - italiano e in Vai su X

Medio Oriente, Terzi: “Israele compie legittima difesa, siamo sulla buona strada”; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Perché l’escalation Israele-Iran spaventa Mosca (e non solo).

Atterrati a Verona gli italiani partiti da Israele. "Una situazione difficile" - Guerra in Medio Oriente, italiani in fuga da Israele atterrano a Verona. Da msn.com

Medio Oriente, il Qatar chiede ritorno alla diplomazia per la crisi tra Iran e Israele - Doha ha chiesto il ritorno alla diplomazia per affrontare la crisi in Medio Oriente, dopo l'instabile cessate il fuoco dichiarato tra Israele e Iran e l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iran ... Riporta msn.com