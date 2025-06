Medievalia Militi per il re e per Cristo | l’evento a San Salvatore Telesino

Preparati a immergerti in un viaggio nel cuore del Medioevo! Domenica 29 giugno 2025 alle ore 17.30, San Salvatore Telesino ospita "Medievalia / Militi per il re e per Cristo", un evento gratuito che celebra le figure dei monaci soldati e dei cavalieri, testimonianze di un’epoca ricca di storia e valori. Attraverso questo appuntamento, vogliamo rendere omaggio a figure iconiche come l’abate Alessandro e il cavaliere, protagonisti di un passato affascinante. Non mancare!

Per domenica 29 giugno 2025 ore 17.30, in San Salvatore Telesino, abbazia è previsto Medievalia Militi per il re e per Cristo. Partecipazione gratuita. Il tema scelto vuole rendere testimonianza ai monaci (soldati di Cristo) e ai cavalieri (soldati del re), ricordando le due figure storiche principali legate al luogo: l'abate Alessandro (autore della cronaca dedicata a re Ruggero II Hauteville) e il cavaliere angioino Pietro Braerio. Dopo i saluti e l'introduzione si terrà la visita guidata all'abbazia di San Salvatore, fondazione quasi certamente di età normanna matura che, dopo il restauro, è stata restituita nelle rare forme proprie dell'architettura di Cluny del XII secolo.

San Salvatore: 28-29 giugno 2025 due eventi nell'Abbazia medievale.

