Medicina iscrizioni post riforma A disposizione 550 posti | Pronti a gestire i grandi numeri

All’ateneo di Ferrara, l’arte di gestire grandi numeri è una vera eccellenza, e la riforma delle iscrizioni in Medicina ne è la prova. Con 550 posti disponibili, l’università si prepara a supportare un flusso crescente di studenti, dimostrando che affrontare sfide di questa portata è nel suo DNA. Tra successi passati e progetti futuri, Ferrara si conferma come un punto di riferimento nel panorama accademico italiano, pronto a scrivere nuovi capitoli di eccellenza.

I grandi numeri, all’ateneo di Ferrara, non hanno mai fatto paura. Anzi. Basta pensare che tra questo mese e la prima decade del prossimo si laureeranno in Medicina gli studenti di Unife – circa quattrocento – che partirono con la “sperimentazione Zauli” in seicento. Era il 2019. Quindi, perfettamente nei tempi. Con una percentuale da record. Fra l’altro in questo disegno hanno avuto un ruolo centrale le due docenti Tiziana Bellini e Paola Secchiero che – in ossequio al mandato della rettrice Laura Ramaciotti – stanno seguendo questo percorso. Anche con le nuove iscrizioni a Medicina che sono partite l’altro ieri, dopo l’approvazione delle nuove metodologie d’accesso alle facoltà fortemente volute dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medicina, iscrizioni post riforma. A disposizione 550 posti: "Pronti a gestire i grandi numeri"

