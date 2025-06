Medicina e Chirurgia Concorsone addio Via al semestre aperto | ecco le date e le regole

Addio al concorso di Medicina e Chirurgia: per il 2025/2026, via al semestre aperto con iscrizioni fino al 25 luglio! La nuova riforma, promossa dal ministro Anna Maria Bernini, elimina i test d’ingresso, offrendo un accesso più semplice e flessibile. Registrarsi è facile attraverso la piattaforma Universitaly, dove già si trovano tutti i dettagli sui programmi e le regole. Resta sintonizzato: questa novità cambierà il modo di entrare nel mondo della medicina.

Resteranno aperte fino al 25 luglio le iscrizioni a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per il nuovo anno accademico, 20252026. Quest’anno niente test d’ingresso ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prevede l’iscrizione libera. Ci si potrà iscrivere tramite la piattaforma Universitaly, dove sono già disponibili i syllabi, i programmi di studio delle tre materie fondamentali del semestre aperto (Fisica, Biologia, Chimica e propedeutica biochimica). Come funziona la riforma La riforma prevede l’abolizione dei test d’ingresso, il superamento del numero chiuso e l’istituzione di un semestre aperto con accesso libero con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medicina e Chirurgia “Concorsone“ addio. Via al semestre aperto: ecco le date e le regole

Accesso a Medicina, abolito il test. Tre prove dopo il semestre aperto, in contemporanea in tutta Italia - Il percorso per accedere alla facoltà di Medicina in Italia sta per cambiare. Abolito il test tradizionale, gli aspiranti medici affronteranno tre prove su chimica, biochimica, fisica e biologia, dopo un semestre di preparazione.

