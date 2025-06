Medicina di precisione e cannabinoidi | premiati a livello internazionale i ricercatori di Unimore

Medicina di precisione e cannabinoidi: un connubio innovativo premiato a livello internazionale. Ricercatori di spicco si sono incontrati all’International Conference on Prescriptomics and Precision Medicine 2025 per condividere scoperte rivoluzionarie, aprendo nuove frontiere terapeutiche. Un’occasione unica per stimolare l’interdisciplinarità e accelerare l’evoluzione delle terapie personalizzate. Questo confronto promette di rivoluzionare il futuro della medicina, portando benefici concreti ai pazienti di tutto il mondo.

Scienziati di fama internazionale si sono riuniti al convegno International Conference on Prescriptomics and Precision Medicine 2025 per discutere sui risultati delle loro ricerche nel campo della medicina di precisione, con l’obiettivo di incentivare uno scambio interdisciplinare in tale ambito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

