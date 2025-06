Media ' per la polizia austriaca morte hostess è caso chiuso'

La tragica morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha scioccato l'intera comunità. Dopo aver indagato, le autorità viennesi hanno concluso che si potrebbe trattare di un incidente o di un gesto disperato, chiudendo così il caso. Un finale che lascia aperte molte domande e che invita a riflettere sulle fragilità invisibili dietro a una vita apparentemente normale.

Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni morta dopo essere precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo nella notte tra sabato e domenica scorsi, sarebbe stata vittima di "un incidente o di un possibile gesto disperato ". E' la conclusione a cui è giunta la polizia viennese, secondo quanto pubblica il quotidiano Kronen Zeitung, il più diffuso in Austria. La polizia, rispondendo a una domanda dei giornalisti austriaci, ha detto "per noi, contrariamente alle affermazioni della famiglia, profondamente addolorata, il caso è chiuso". "Dopo aver ascoltato i testimoni e interrogato l'amico della defunta - ha spiegato la polizia al quotidiano di Vienna - è rimasta solo la versione di un incidente o di un possibile gesto disperato ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, 'per la polizia austriaca morte hostess è caso chiuso'

Non ce l’ha fatta Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era stata portata in ospedale, è morta a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indag Vai su Facebook

Per la polizia è suicidio. Il padre: “Verità per piangere Aurora in pace” - PALERMO – Da una parte la polizia austriaca che continua a ritenere che Aurora Maniscalco si sia suicidata. Secondo livesicilia.it