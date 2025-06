Media il vertice Nato del 2026 si terrà in Turchia

Il vertice Nato del 2026 si terrà in Turchia, una decisione annunciata dopo il recente summit all'Aja. Questa scelta sottolinea l'importanza strategica di Ankara e il ruolo fondamentale della Turchia nell'Alleanza, con uno dei eserciti più potenti d'Europa. Un evento che promette di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale e di mettere in luce il contributo turco alla sicurezza globale. La Turchia si prepara a ospitare un momento storico per la difesa collettiva.

Secondo una dichiarazione dopo il vertice della Nato all'Aja, riportata dalla tv di Stato turca Trt, è stato deciso che il summit dell' Alleanza atlantica in programma nel 2026 si terrà in Turchia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato ieri l'intenzione di ospitare il vertice del prossimo anno, sottolineando il contributo militare di Ankara all'Alleanza, dove l'Esercito turco è il secondo più grande, dopo gli Stati Uniti.

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

