Mcm in difficoltà i sindacati | Presenterà istanza di fallimento

Mcm, l'azienda di Borgo di Sotto di Vigolzone, si trova in una fase complessa, con i sindacati pronti a presentare istanza di fallimento a causa delle difficoltà economiche. La situazione preoccupa non solo i vertici aziendali ma anche i lavoratori, che domani scenderanno in stato di agitazione. La tensione sale mentre si attende una svolta in un contesto di incertezza e sfide crescenti.

L’azienda “Mcm” di Borgo di Sotto di Vigolzone (e Roveleto di Cadeo) si troverebbe in un momento di difficoltà economica: domani partirà lo stato di agitazione dei lavoratori. Nella giornata di venerdì 20 giugno è stata infatti resa pubblica una nota secondo cui, la filiale italiana di Rifa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: difficoltà - sindacati - presenterà - istanza

