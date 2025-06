Mbappé non sta ancora bene fuori dalla lista dei convocati del Real Madrid per il Salisburgo

Il ritorno di Mbappé in campo al Real Madrid sembra ancora lontano, dopo il recente ricovero e le preoccupanti condizioni di salute. La sua assenza dalla lista dei convocati per la sfida contro il Salisburgo sottolinea la cautela richiesta, rimandando così il tanto atteso debutto nel Mondiale per Club. La sfida tra talento e salute si gioca anche fuori dal campo: cosa riserverà il futuro per l’attaccante francese? Continua a leggere.

L'attaccante francese rimanda il debutto al Mondiale per Club: è apparso debilitato dopo il ricovero in ospedale dei giorni scorsi. È tornato ad allenarsi ma le sue condizioni sono tali da raccomandare cautela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

