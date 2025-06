Mbangula Juve il belga reagisce così alle voci di mercato! Il bianconero torna sui social e pubblica questa FOTO | cosa sta succedendo

Mbangula Juve, il talentuoso esterno belga della Juventus, risponde alle voci di mercato con un gesto deciso sui social. Dopo le speculazioni che lo vedono protagonista di rumor, il giovane si mostra sorridente e sereno su Instagram, lasciando intendere che il suo focus rimanga sulla sfida al Mondiale per Club. Qual è il messaggio nascosto dietro questa foto? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Mbangula potrebbe riservare sorprese.

Mbangula Juve, il belga reagisce così alle voci di mercato: la FOTO pubblicata dall’esterno bianconero. L’esterno della Juve Samuel Mbangula è, in queste ultime ore, al centro di voci di calciomercato. Il calciatore ha pubblicato una solo proprio profilo Instagram in cui si mostra sorridente: sembrerebbe che le voci non lo stiano toccando e che sia concentrato solo al Mondiale per Club o, magari, si sta proiettando alla sua nuova avventura in terra inglese. Di seguito la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve, il belga reagisce così alle voci di mercato! Il bianconero torna sui social e pubblica questa FOTO: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: juve - voci - mbangula - belga

Mbangula via dalla Juve? Un club di Serie A sulle sue tracce, può rientrare in questa operazione. Novità sul futuro del belga - Samuel Mbangula potrebbe lasciare la Juventus: un club di Serie A si fa avanti per l'esterno belga. Novità sul suo futuro, con aggiornamenti importanti che potrebbero segnare una svolta in questa operazione.

Translate postSecondo le voci di mercato, la #Juve vende per 22M la coppia #Weah-#Mbangula. L’americano ha fatto doppia cifra con 6G e 4A quest’anno (terzo miglior marcatore stagionale). Il belga 4G e 4A ma soprattutto il migliore per Gol + Assist senza ri Vai su X

Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio La competizione al via negli Stati Uniti sarà un banco di prova fondamentale per molti giocatori, sopratutto per quelli rientrati dai prestiti: la lista completa Il Mondia Vai su Facebook

Mbangula Juve, il belga reagisce così alle voci! Ultime; Mercato – Mbangula per ricucire i rapporti tra Bologna e Juve?; Mbangula, le parole (e non solo) certificano la crescita: può cambiare il suo ruolo alla Juve?.

Weah e Mbangula per Conceicao: tesoretto Juve, ma la beffa Huijsen fa ancora male - I bianconeri sono al lavoro sul calciomercato: la possibile cessione dell'americano e del belga darebbe una mano ai conti, ma a far discutere è la valutazione ... tuttosport.com scrive

Quanto guadagna la Juve con le cessioni di Weah e Mbangula? La cifra non convince - Il popolo bianconero teme che il sacrificio dell'esterno belga possa diventare un grande rimpianto, così come avvenuto ... Segnala tag24.it