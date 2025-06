Mazzocchi può andare via | il Sassuolo vuole l’ex Salernitana

Pasquale Mazzocchi potrebbe presto lasciare il Napoli, sognando nuovi orizzonti in Serie A. Il Sassuolo, neo promosso, ha messo gli occhi sull’ex Salernitana, offrendo una proposta significativa per portarlo via dall’azzurro. Un trasferimento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del versatile difensore, dopo aver realizzato il suo sogno di vincere lo scudetto con i partenopei. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati.

