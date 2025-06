Maxima d’Olanda il sorprendente look verde lime con cui si è distinta al vertice NATO

Il vertice NATO nei Paesi Bassi si è aperto con un tocco di colore grazie a Maxima d’Olanda, che ha scelto un sorprendente look verde lime. Con la sua eleganza moderna e il suo stile fresco, la Regina ha catturato gli sguardi in mezzo a un mare di tonalità più sobrie. La sua tuta jumpsuit fluorescente ha dimostrato ancora una volta come il fashion possa essere potente quanto la diplomazia. Un vero esempio di stile distintivo e audace.

Impossibile non notarla. Ancora una volta Maxima d’Olanda ha saputo distinguersi con il suo stile fresco, contemporaneo ed elegante. In mezzo ad un mare di abiti blu, neri e grigi, la Regina dei Paesi Bassi è riuscita a farsi notare con la sua raffinata tuta jumpsuit verde lime che ha conquistato tutti. Il look verde lime di Maxima d’Olanda. Martedì 24 giugno, il vertice della NATO ha avuto inizio nei Paesi Bassi, ospitato da Re Guglielmo Alessandro e dalla Regina Maxima. La coppia reale ha accolto i leader mondiali, tra cui i presidenti Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda, il sorprendente look verde lime con cui si è distinta al vertice NATO

