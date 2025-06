Maxievasione dell’Iva all’ombra di mafia e camorra 11 arresti

Un'operazione senza precedenti smaschera una vasta rete di evasione fiscale di oltre 8217 IVA, infiltrata tra mafia e camorra. Dieci arresti e una lotta decisa contro il crimine organizzato testimoniano l'impegno delle forze dell'ordine per tutelare le nostre finanze e la legalitĂ . Un'indagine che rivela quanto sia cruciale mantenere alta la vigilanza contro le mafie che tentano di corrompere il sistema economico, dimostrando che la giustizia non si ferma mai.

Tempo di lettura: < 1 minuto Investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, insieme al nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese, hanno arrestato 11 persone nell’ambito di una indagine degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO). Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al “ lavaggio ” dell’ IVA intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego e all’autoriciclaggio. I reati sono aggravati dal favoreggiamento alla camorra e della mafia. L’inchiesta è la prosecuzione delle attivitĂ d’indagine che, il 14 novembre scorso, portarono a 47 arresti e che disarticolarono una organizzazione transnazionale che operava in Italia, Spagna, in Svizzera, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it