Maxi tamponamento tra camion traffico nel caos | 10 chilometri di coda

Un maxi tamponamento tra camion ha paralizzato l'autostrada A4 questa mattina, creando 10 chilometri di coda e il caos nel traffico in direzione Milano. La collisione tra tre mezzi pesanti, avvenuta intorno alle 7 tra Sirmione e Desenzano del Garda, ha provocato una frenata improvvisa e disagi enormi. Fortunatamente, il bilancio non registra feriti gravi, ma la ripresa del traffico richiederà tempo e pazienza.

Traffico in tilt mercoledì mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano. Intorno alle 7, un tamponamento che ha coinvolto tre camion ha mandato in crisi la circolazione tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda, provocando una coda di circa 10 chilometri. Fortunatamente, il bilancio.

