Maxi tamponamento a Cavaglià | Nessun ferito ma un’auto sequestrata

Un maxi tamponamento a Cavaglià, fortunatamente senza feriti, ha portato al sequestro di un’auto. A Ponderano, due veicoli si sono scontrati in modo risolutivo e pacifico, coinvolgendo una Suzuki S4 di un 42enne locale e una Lancia Ypsilon di un 63enne di Occhieppo Inferiore. La gestione civile dell’incidente ha consentito di evitare conseguenze più gravi, dimostrando che…

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro a Ponderano tra due auto, risolto senza conseguenze. Un incidente stradale a Ponderano ha coinvolto due veicoli: una Suzuki S4, guidata da un uomo di 42 anni residente in paese, e una Lancia Ypsilon, al volante un 63enne di Occhieppo Inferiore. All’arrivo dei Carabinieri, i due automobilisti stavano già compilando la constatazione amichevole, segno che l’episodio è stato gestito in modo civile e senza necessità di ulteriori interventi. Vigliano, auto senza assicurazione finisce sotto sequestro. Un altro incidente si è verificato a Vigliano Biellese, dove si sono scontrate una Lancia Ypsilon condotta da un 67enne e una Fiat Punto guidata da una donna di 61 anni, entrambi residenti in paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com