Maxi rottura di una condotta del consorzio bonifica centro a Loreto Aprutino crea un cratere d' acqua VIDEO

Una maxi rottura della condotta del Consorzio Bonifica Centro a Loreto Aprutino sta causando un cratere d'acqua e gravi disagi all'agricoltura locale. La situazione, già critica, si aggrava ulteriormente nel cuore delle campagne, dove l'azienda agricola Valentini segnala una nuova emergenza in contrada Passo Cordone. È fondamentale intervenire tempestivamente per evitare danni irreparabili all'ambiente e alle colture.

