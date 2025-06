Maxi risarcimento per il crac dell’Ac Cesena | il curatore chiede 67 milioni a 3 imputati

Il crac dell'AC Cesena scuote il mondo del calcio e suscita grandi richieste di risarcimento: il curatore chiede 67 milioni di euro a tre imputati. Tuttavia, nel lungo processo che dura ormai oltre due anni e mezzo, le difese possono finalmente avanzare la loro tesi, sostenendo che tutti gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste. Riusciranno a cambiare il corso della sentenza? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Cesena, 25 giugno 2025 – Gli imputati? Vanno assolti tutti perché il fatto non sussiste. Al processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio Cesena, in corso da oltre due anni e mezzo davanti al collegio formato dai giudici Marco De Leva (presidente), Federico Casalboni e Giorgia Sartoni, è arrivato il turno delle difese. Dopo che il pubblico ministero Francesca Rago aveva chiesto dieci condanne a pene comprese fra due anni e quattro anni e tre mesi di reclusione, ieri mattina sono iniziati gli interventi degli avvocati difensori degli imputati. Il primo a prendere la parola, per la verità , è stato quello dell’avvocato bolognese Antonio Materia, parte civile per conto del curatore fallimentare Mauro Morelli, che ieri era in aula e gli ha stretto la mano al termine dell’intervento: ha rafforzato le richieste di condanna del pubblico ministero e ha presentato pesanti richieste di risarcimento per i tre imputati che non hanno trovato un accordo stragiudiziale con la curatela fallimentare: 33 milioni di euro per Luca Mancini, direttore generale sotto la presidenza di Igor Campedelli, 16,9 milioni a testa per Rino Foschi e Luigi Piangerelli, rispettivamente direttore sportivo della prima squadra e del settore giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it