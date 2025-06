Maxi indagine per truffe online 44 persone indagate

maxi truffa online che ha coinvolto decine di vittime e generato un sostanzioso flusso di denaro illecito. L’indagine, condotta con meticolosità dalla Procura di Aversa – Napoli Nord, sotto la guida del sostituto procuratore Fabio Sozio, svela un sofisticato sistema di frode digitale. Ora, le accuse sono state formalizzate: il passo successivo è il processo, per fare luce su questa vasta rete criminale e garantire giustizia alle vittime.

Un'inchiesta approfondita, portata avanti con grande rigore dalla Procura della Repubblica di Aversa – Napoli Nord, guidata dal sostituto procuratore Fabio Sozio, ha portato alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per 44 persone, accusate di aver preso parte a una vera.

