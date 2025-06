Maxi evasione dell' Iva per favorire la Camorra raffica di arresti | i dettagli dell' operazione ' Moby Dick 2'

Un'ampia operazione ha smascherato una maxi evasione dell’IVA finalizzata a finanziare la camorra, con dieci arresti e dettagli che sorprendono: l’operazione “Moby Dick 2” ha coinvolto frodi su larga scala nelle province di Napoli e Roma, estendendosi fino a Dubai grazie a mandati internazionali. Scopriamo come si è svolta questa battaglia contro il malaffare che minaccia la legalità e la sicurezza di tutti.

Dieci arresti per frodi IVA in un'operazione contro la Camorra nelle province di Napoli e Roma, con mandati internazionali a Dubai. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi evasione dell'Iva per favorire la Camorra, raffica di arresti: i dettagli dell'operazione 'Moby Dick 2'

