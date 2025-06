Maxi-bolletta dell' acqua da 1.495 euro per perdita occulta

Scoperto che dietro quella maxi bolletta di 1.495 euro si celava una perdita occulta, l'utente ha deciso di affidarsi all’esperienza di Confconsumatori di Parma. Con l’intervento di Francesca Campanini e il team specializzato, è iniziata una battaglia per far valere i propri diritti e ottenere giustizia. La vicenda dimostra quanto sia fondamentale conoscere i propri diritti e agire tempestivamente, affinché ogni consumatore non rimanga vittima di errori o truffe nel mondo delle utenze domestiche.

Aveva ricevuto una bolletta dell'acqua di ben 1.495 euro, sicuramente non corrispondente a quanto aveva effettivamente consumato. E così l'utente si è rivolta allo sportello Confconsumatori di Parma, dove l'esperta responsabile del progetto "Energia: diritti a viva voce", Francesca Campanini, ha.

