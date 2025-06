Maxi blitz contro il Clan Laudani | 8 arresti e sequestri per un milione di euro

Un maxi blitz contro il clan Laudani scuote Catania, con otto arresti e sequestri per un milione di euro. L'operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale e condotta dalla Guardia di Finanza, rappresenta un colpo decisivo alla criminalità organizzata locale. Questa azione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel smantellare le reti mafiose e nel garantire la sicurezza dei cittadini. Ma quali sono le implicazioni di questa operazione? È il momento di approfondire.

Operazione antimafia coordinata dalla Procura di Catania. Questa mattina, su ordine della Procura Distrettuale di Catania, è stata eseguita un'imponente operazione antimafia che ha colpito duramente il clan Laudani, conosciuto anche come "Mussi i ficurinia". Le indagini, condotte dal Gruppo Investigazioni sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, hanno portato all'esecuzione di un' ordinanza nei confronti di 20 soggetti coinvolti in attività criminali aggravate dal metodo mafioso. I numeri dell'operazione: arresti, perquisizioni e sequestri. In totale, 8 persone sono state arrestate mentre 12 sono state indagate a piede libero e sottoposte a perquisizione.