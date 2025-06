Mauro Corona sulle nozze di Bezos a Venezia | Mi meraviglia questa bellissima donna sopra uno brutto come lui

Mauro Corona commenta con stupore il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, sottolineando la sorprendente bellezza della sposa in contrasto con il look del miliardario. L'evento, atteso come il matrimonio dell'anno, ha già attirato numerosi vip sull'isola di San Giorgio Maggiore, pronti a rendere indimenticabili i festeggiamenti che si protrarranno fino a...

Non mancano le polemiche per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Il matrimonio dell'anno sarà celebrato venerdì 27 giugno, a Venezia, sull'isola di San Giorgio Maggiore e sono già arrivati alcuni dei 250 ospiti vip che prenderanno parte ai festeggiamenti che si protrarranno fino a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

