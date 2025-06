Maurizio Ventavoli riconfermato responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di Fiume

Maurizio Ventavoli è stato riconfermato come responsabile dei contratti di fiume per ANBI Toscana, segnando una continuità strategica nel coordinamento regionale. Questo rinnovo testimonia l'impegno dell'organizzazione nel promuovere progetti innovativi e sostenibili per la gestione delle risorse idriche. Con un nuovo assetto organizzativo, l'ANBI Toscana si prepara a affrontare le sfide future con determinazione e competenza. La regione si avvia verso un avanzamento sempre più deciso nel settore delle bonifiche e della tutela ambientale.

Pisa, 25 giugno 2025 – Si è definito nei giorni scorsi il nuovo assetto organizzativo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari Anbi) Toscana, l’organizzazione che coordina e rappresenta i sei Consorzi di Bonifica della regione. In questo quadro, sono state attribuite le deleghe quinquennali ai presidenti dei consorzi, chiamati a ricoprire incarichi specifici fino alla scadenza del mandato nel 2029. Tra le conferme più rilevanti figura quella di Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - che coordina l'area pisana -, al quale è stata nuovamente affidata la responsabilità dei Contratti di Fiume per Anbi Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maurizio Ventavoli riconfermato responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di Fiume

In questa notizia si parla di: maurizio - ventavoli - anbi - toscana

Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi - Dal 18 al 25 maggio 2025, la Toscana si prepara a celebrare la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, un'importante iniziativa promossa da Anbi in tutta Italia.

Anbi Toscana, Ventavoli confermato alla guida; Manutenzione dei corsi d'acqua toscani, oggi alle 12.30 conferenza stampa; Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Otre 13,2 milioni di euro in manutenzioni e attività di bonifica.

Maurizio Ventavoli riconfermato responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di Fiume - Il presidente del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno si occuperà anche dei rapporti con lo Snebi e dei temi relativi a rocce e terre di scavo ... msn.com scrive

Ventavoli confermato responsabile per Anbi Toscana dei Contratti di Fiume - Con la definizione dell’assetto organizzativo di Anbi Toscana, associazione che rappresenta e riunisce i sei Consorzi di Bonifica regionali, sono state anche assegnate anche le diverse deleghe quinque ... Da valdinievoleoggi.it