Maurizio Gherardini eletto Presidente della Lega Basket

Maurizio Gherardini è stato eletto come nuovo presidente della Lega Basket Serie A: succede a Umberto Gandini e avrà un mandato triennale. Maurizio Gherardini è stato eletto presidente della Lega Basket Serie A che si è riunita a Milano per un mandato triennale, che partirà dall'approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2024-25, termine fino al quale l'attuale presidente Umberto Gandini resterà in carica.