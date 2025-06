Maurizio Gherardini eletto nuovo presidente della Lega serie A

L’Assemblea della Lega Basket Serie A ha scelto Maurizio Gherardini come nuovo Presidente, affidandogli il prestigioso incarico per i prossimi tre anni. Con una leadership esperta e una visione innovativa, Gherardini si prepara a guidare il campionato verso nuovi traguardi, promuovendo crescita e sviluppo del basket italiano. Questa elezione segna un momento cruciale per il futuro della pallacanestro nazionale, aprendo le porte a sfide entusiasmanti e opportunità di rilancio.

La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi a Milano con all’ordine del giorno come primo punto la elezione del Presidente. Maurizio Gherardini, unico candidato alla carica, è stato eletto Presidente con un mandato triennale che partirà dalla approvazione del bilancio consuntivo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Le prime parole del neoeletto: "Cercherò di aiutare i club attraverso i grandi cambiamenti che il basket sta vivendo. Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività"

