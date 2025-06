Maturità in calo paritarie e statali | in Calabria il 30% in meno dei candidati esterni In Sicilia -23,9%

Il panorama delle Maturità italiane attraversa una fase di significativa trasformazione, con un calo evidente dei candidati esterni sia nelle scuole statali che paritarie. In Calabria, si registra un decremento del 30,9%, passando da 747 a 516 candidati, mentre in Sicilia il calo si attesta al 30%. Questa tendenza riflette le crescenti misure di controllo e le revoche di parità che stanno modificando profondamente il volto dell’esame finale.

La flessione degli esterni alla Maturità, fra scuole statali e paritarie, ha avuto un picco in alcune regioni, in particolare in quelle dove il controllo sui cosiddetti diplomifici ha portato a un numero consistente di revoche della parità. In Calabria i candidati esterni sono quest'anno il 30,9% in meno: passano dai 747 del 2024 ai 516 del 2025. In Campania gli esterni sono il 25% in meno: passano.

